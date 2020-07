Estrela da Broadway morre aos 41 anos vítima de Covid-19

A estrela da Broadway Nick Cordero morreu aos 41 anos, vítima das complicações da Covid-19. O anúncio foi feito pela mulher do ator nas redes sociais.





Cordero estava ligado a um ventilador desde abril em Los Angeles após ter sofrido várias infeções pulmonares e uma amputação da perna.

"O meu querido marido faleceu esta manhã. A sua família rodeou-o de amor, cantando e rezando enquanto ele gentilmente deixava esta terra", escreveu a sua mulher, Amanda Kloots, nas redes sociais, poucos dias depois de anunciar que o ator tinha testado negativo para a covid-19, mas com graves consequências.



O tratamento de Cordero, de 41 anos, um ator nomeado para um Prémio Tony, tem sido amplamente seguido nos Estados Unidos, já que era uma figura reconhecida no circuito da Broadway e não tinha problemas médicos anteriores, segundo a família.



A estrela, nascida em Hamilton, Ontário, estreou-se na Broadway em 2012, em peças como "Rock of Ages". Dois anos depois, recebeu uma indicação ao Tony - mais prestigioso prémio do teatro dos Estados Unidos - pelo seu trabalho no musical de Woody Allen, "Bullets Over Broadway", antes de aparecer em "Waitress" e "A Bronx Tale: The Musical".