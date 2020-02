Estrela da Disney morre aos 15 anos após batalha contra tumor no cérebro

A jovem Nikita Pearl Waligwa morreu aos 15 anos após uma batalha contra um tumor no cérebro. A atriz participou num filme da Disney - Queen Of Katwe - sobre um prodígio do xadrez de uma favela de Uganda.





O filme de 2016 foi baseado na história real de Phiona Mutesei, que aos nove anos de idade, apesar de não estar na escola, competiu em torneios internacionais de xadrez.Waligwa desempenhou o papel de Gloria, uma amiga de Phiona, que lhe explicou as regras do jogo.Foi diagnosticada com um tumor no cérebro em 2016 e acabou por perder a batalha após vários anos de tratamentos.