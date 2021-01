EUA recomenda aos norte-americanos que não viajem para Portugal devido à covid-19

Os Estados Unidos estão a aconselhar os cidadãos norte-americanos para reconsiderarem antes de viajar para Portugal, devido à covid-19.





De acordo com o site da Embaixada norte-americana em Portugal, nuna nota publicada esta sexta-feira, "o Departamento de Estado aconselha os cidadãos dos EUA a reconsiderarem viajar para Portugal devido à covid-19".Acrescenta também que "os cidadãos americanos que viajem diretamente dos Estados Unidos para Portugal para viagens não essenciais (turísticas) estão atualmente proibidos de entrar em Portugal".Acrescenta que "para todos os outros tipos de viagens e para obter orientação sobre como chegar de outros destinos que não os Estados Unidos, consulte a Embaixada, Consulado ou autoridades de imigração de Portugal mais próximos no (SEF), antes de fazer planos de viagem".Isto acontece numa altura em que Portugal regressa ao confinamento obrigatório, com o número de casos e mortes por covid-19 a registarem máximos a cada dia.Hoje, o número de pessoas infetadas pela covid-19 em Portugal aumentou em 10.663, menos 35 do que o recorde da véspera, de acordo com os dados revelados esta quinta-feira, 14 de janeiro, pela Direção Geral da Saúde (DGS). O total de infetados desde o início da pandemia ascende agora a um total de 528.469.Quanto às mortes relacionadas com o novo coronavírus, registaram-se 159 óbitos nas últimas 24 horas, um novo máximo absoluto e superando pelo oitavo dia consecutivo a barreira da centena de mortes e elevando o total de óbitos desde o início da pandemia para 8.543.