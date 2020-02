O primeiro prémio do Euromilhões no valor de 66 milhões de euros saiu em Portugal, no distrito de Faro. O Milhão saiu em Santarém.



Chave sorteada do Euromilhões:

Os números: 8, 11, 20, 22 e 23.



As estrelas: 3 e 4.



Nota: Esta informação não dispensa a consulta das listas oficiais de resultados.