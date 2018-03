Continuar a ler

"Ainda não sabemos quem foi o feliz contemplado", conta à CMTV Margarida Ribeiro, proprietária do estabelecimento, que foi contactada pela Santa Casa da Misericórdia a dar conta da notícia na manhã desta quarta-feira.



O bilhete vencedor do sorteio do Euromilhões da última terça-feira foi registado no café Ribeiro, situado em Ribeiro, concelho de Famalicão.O apostador, cuja identidade não foi revelada, registou uma aposta simples de 2,5 euros, através do sistema gerador de chaves aleatórias do terminal de registo.