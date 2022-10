Eurowings e Vueling passam a operar no Terminal 2 do aeroporto de Lisboa

A ANA informou que a Eurowings e a Vueling vão passar para o Terminal 2 do aeroporto de Lisboa, depois de a easyJet ter anunciado a passagem para o Terminal 1 , por ter ficado com slots da TAP.

Em comunicado, a ANA Aeroportos de Portugal informou que "a easyJet passará a operar no Terminal 1" e "a Eurowings e a Vueling passarão a operar no Terminal 2", a partir de 30 de outubro, "devido a alterações das quotas de mercado das companhias aéreas no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, e com o objetivo de garantir uma utilização otimizada dos recursos aeroportuários".