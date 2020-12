Evereste 'cresceu' e já se sabe a nova altitude

China e Nepal chegaram a acordo relativamente a altura do Monte Evereste e o novo valor já foi revelado. Pequim e Katmandu tinham medidas diferentes para o pico mais alto do Mundo, mas as partes acordaram agora um número oficial, depois de uma expedição com alpinistas dos dois países ter ido até ao topo munidos de GPS. Os cálculos dizem que mede agora 8.848,86 metros.





O Nepal estimava anteriormente a altitude do monte em 8.848 metros, uma medição feita pela Índia em 1954, e durante muitos anos essa foi o número oficial.Uma medição feita pela China em 2005 determinou que o Evereste tinha 8.844,43 metros, cerca de 3,7 metros a menos do que a estimativa de 1954.Mas os 8.848,86 metros agora acordados podem ser temporários. É que os Himalaias - a cadeia montanhosa onde se encontra o Monte Evereste - estão por cima das placas tectónicas da Índia e da Eurasia, que continuam a empurrar os Himalaias para cima, em média 1 centímetro por ano.