Ex-ciclista Rui Sousa vai distribuir 12 mil máscaras em Viana do Castelo

O ex-ciclista e presidente da junta de freguesias de Barroselas e Carvoeira, em Viana do Castelo, Rui Sousa, anunciou através de uma publicação na sua página do Facebook, que vai distribuir 12 mil máscaras cirúrgicas pelos cerca de 5 mil habitantes que compõem ambas as freguesias.

"Depois de vários dias à espera, hoje chegaram a esta junta 12 mil máscaras que serão distribuídas pelas casas da nossa união de freguesias. Com esta medida, este executivo pretende que o membro de cada família que for às compras pode ir equipa para a não propagação deste vírus", pode ler-se.