Ex-jogador da NFL morre em tiroteio nos EUA

A violência nos EUA está a ganhar proporções enormes e registou-se mais uma morte, nos últimos dias, devido a um tiroteio em Indianápolis. Chris Beaty, ex-jogador da NFL (liga norte-americana de futebol americano), faleceu mas a imprensa norte-americana refere que a polícia ainda está a apurar as causas da sua morte.



Chris Beaty, former Indiana football player, shot and killed during Indianapolis riots https://t.co/tOCgMDrfTN pic.twitter.com/XLcqcGQ9d2 — New York Post (@nypost) June 1, 2020

Ainda sem certezas, a comunicação social do país não hesita em associar a morte do antigo atleta aos protestos e manifestações em prol da igualdade que têm ocorrido em várias cidades do país. A violência entre as forças de segurança e os cidadãos tem subido de tom e pode haver relação direta com este caso.