Ex-jogador de futsal do Flamengo morre com coronavírus

O ex-jogador de futsal Alex Barbosa Preira, mais conhecido por Leco, que jogou no Flamengo, Botafogo e Vasco, é mais uma vítima mortal da pandemia de coronavírus. Tinha 44 anos.





É com profunda tristeza que comunicamos o falecimento do nosso ex-jogador de futsal Alex Barbosa Pereira, o Leco, campeão carioca adulto com o Manto Sagrado (1998 e 2008). Muita força aos familiares e amigos. Nossos sentimentos. Obrigado por tudo, Leco! pic.twitter.com/LfYg2lAJtG — Flamengo (de ) (@Flamengo) May 2, 2020

"É com profunda tristeza que comunicamos o falecimento do nosso ex-jogador de futsal Alex Barbosa Pereira, o Leco, campeão carioca adulto com o Manto Sagrado (1998 e 2008). Muita força aos familiares e amigos. Nossos sentimentos. Obrigado por tudo, Leco", refere o Flamengo na nota divulgada nas redes sociais.Também a Federação de Futebol de Salão do Estado do Rio de Janeiro manifestou o seu pesar.