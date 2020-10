Exames realizados a partir de 1 de janeiro fora do SNS isentos de taxa moderadora

Os exames realizados no âmbito dos cuidados de saúde primário vão passar a estar isentos do pagamento de taxas moderadoras, anunciou esta quinta-feira a ministra da Saúde falava no final da reunião do Conselho de Ministro e explicou que se trata de uma extensão da decisão tomada no contexto da nova Lei de Bases da Saúde e que previa a dispensa progressiva de taxas moderadoras.

O Orçamento do Estado para 2020 previa a dispensa de taxas moderadoras nas consultas dos cuidados de saúde primários, o que aconteceu a partir de 1 de janeiro do ano passado, e a dispensa também nos meios complementares nos cuidados de saúde primários, que entrou em vigor em setembro de 2020. A ideia agora é que, a partir de 1 de janeiro, se verifique uma isenção de cobrança "em todos os meios complementares de cuidados de saúde primários, seja em ambiente público, privado ou social", concretizou a ministra.

Esta medida, anunciou ainda Marta Temido, corresponderá a uma despesa para o Estado de 96 milhões de euros.



Os exames realizados no âmbito dos cuidados de saúde primário vão passar a estar isentos do pagamento de taxas moderadoras, anunciou esta quinta-feira.



A ministra da Saúde falava no final da reunião do Conselho de Ministro e explicou que se trata de uma extensão da decisão tomada no contexto da nova Lei de Bases da Saúde e que previa a dispensa progressiva de taxas moderadoras.

O Orçamento do Estado para 2020 previa a dispensa de taxas moderadoras nas consultas dos cuidados de saúde primários, o que aconteceu a partir de 1 de janeiro do ano passado, e a dispensa também nos meios complementares nos cuidados de saúde primários, que entrou em vigor em setembro de 2020. A ideia agora é que, a partir de 1 de janeiro, se verifique uma isenção de cobrança "em todos os meios complementares de cuidados de saúde primários, seja em ambiente público, privado ou social", concretizou a ministra.

Esta medida, anunciou ainda Marta Temido, corresponderá a uma despesa para o Estado de 96 milhões de euros.

A Ministra da Saúde adiantou também que Portugal vai adquirir "mais de uma centena" de unidades do medicamento Remdesivir, um antiviral usado em alguns casos de tratamento da covid-19. Com o custo unitário de 100 euros, a aquisição corresponde a um valor de 35 milhões de euros que o SNS vai pagar, explicou a ministra.

Este medicamento tem chegado até agora através do instrumento de urgência criado pela União Europeia e a partir de agora caberá a cada Estado contratar diretamente com o fornecedor.