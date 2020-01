Excedente orçamental atinge 1% até setembro

As administrações públicas atingiram um excedente de 1% do PIB até setembro. Por enquanto, o resultado orçamental está, em larga medida, melhor do que a meta definida pelo ministro das Finanças, Mário Centeno, para este ano (um défice de 0,1%). Os dados foram revelados esta segunda-feira, 23 de dezembro, pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).





O número vai ao encontro das expectativas dos analistas. Na semana passada, a Unidade Técnica de Apoio Orçamental (UTAO) já tinha antecipado um excedente para as contas portuguesas, na ordem dos 0,9% do PIB, até ao terceiro trimestre.