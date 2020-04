O excedente orçamental quase desapareceu: no primeiro trimestre deste ano, encolheu 762 milhões de euros face ao mesmo período do ano passado, na sequência da pandemia de covid-19. Os dados foram divulgados esta segunda-feira pelo Ministério das Finanças, em antecipação ao boletim da Direção-geral do Orçamento, que deverá ser publicado esta tarde.





Nos primeiros dois meses do ano, o excedente orçamental conseguido tinha sido "o mais alto de sempre", mas o Ministério das Finanças já tinha avisado que a situação iria mudar radicalmente por causa da pandemia de covid-19.