As descrições dos suspeitos foram avançadas pela polícia, assim como uma imagem das câmaras de segurança, através das redes sociais, com o pedido de alerta e ajuda pública para encontrar os alegados culpados pela explosão.Assim, um dos homens terá cerca de 1,80 metros e estará na casa dos 20 anos. Descrito por ter pele de tom claro e no momento estar a vestir umas calças de ganga azuis e um casaco com capuz de cor escura a cobrir a cabeça, assim como um boné de cor cinzenta e um pano escuro sobre a cara.Já o segundo homem terá cerca de 1,76m, pele clara e constituição magra, uma camisola e casaco de cor escura com capuz, bem como um pano sobre a cara.Os homens fugiram do local pouco depois do incidente. As causas da explosão ainda não são conhecidas.