Explosões na capital do Líbano provocam 50 mortos e mais de 3 mil feridos

Duas explosões na área portuária de Beirute provocaram esta terça-feira 50 mortos e milhares de feridos, deixando ainda um rasto de destruição na capital libanesa.





Imagens do caos em Beirute após violentas explosões



Imagens do caos em Beirute após violentas explosões

"Pelo menos 3.000 pessoas ficaram feridas e 50 morreram", afirmou o ministro da Saúde do Líbano, Hamad Hasan, a uma televisão local.Estes números deverão continuar a aumentar, segundo as informações que chegam dos hospitais já assoberbados. Imagens das expulsões começaram a ser partilhadas nas redes sociais quase de imediato, desconhecendo-se para já as causas, no entanto a Agência Nacional de Notícias do Líbano refere que ter sido um incêndio num hangar onde explosivos estavam armazenados perto do porto de Beirute.