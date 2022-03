Exportação de canábis cresceu 600% num ano

O crescimento da indústria da canábis em Portugal segue em força. Em 2021 exportou quase 30 toneladas de flor seca de canábis, seis vezes mais do que as 4,5 toneladas que foram produzidas no país e exportadas em 2020, avança o 'Jornal de Notícias'.Uma das principais empresas do mundo nesta área, a canadiana Tilray, tem uma unidade de produção em Cantanhede – foi a primeira fábrica do género no país.