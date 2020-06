Exportações alemãs sofrem quebra recorde em abril

A pandemia da covid-19 penalizou fortemente aquele que é o motor da maior economia europeia, com as exportações alemãs a sofrerem em abril a maior queda desde que há registos.



As vendas para o exterior afundaram 31,1%, uma variação mensal que, segundo a Bloomberg, é a mais forte desde que o instituto de estatísticas do país começou a recolher estes dados (1950). Já as importações registaram a maior quebra desde a crise financeira de 2008.





As vendas para a China baixaram 12,6%, enquanto nos países europeu as quedas foram mais acentuadas. As exportações para França caíram 48% e para Itália baixaram 40%.



Abril foi o mês mais difícil para as empresas alemãs, já que muitas suspenderam a atividade devido às medidas de contenção da pandemia da covid-19. As estimativas do Bundesbank apontam para uma quebra do PIB de 7% este ano.





Apesar das variações fortemente negativas, a Alemanha manteve um excedente comercial de 3,2 mil milhões de euros no mês de abril.