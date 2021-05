Exportações disparam 28,8% em março e crescem mais do dobro das importações

As vendas de bens para o exterior aumentaram 28,8% no mês de março, prosseguindo a tendência de recuperação sustentada desde o início do ano. No mês em que arrancou o desconfinamento em Portugal as importações também cresceram a dois dígitos (12,2%), mas a um ritmo bem inferior, o que permitiu uma redução do défice comercial.





De acordo com os dados do comércio internacional hoje revelados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), as empresas portuguesas venderam 5.806 milhões de euros em bens para o exterior no mês de março.

A empolar a variação está o efeito de base, já que em março passado, primeiro mês completo de confinamento em Portugal, as exportações afundaram 12,9%. Ainda assim, o aumento homólogo mensal de 28,8% é o mais elevado desde que o INE iniciou a atual série para medir a evolução das exportações em Portugal. Para encontrar meses com variações positivas aproximadas é necessário recuar a março de 2017 (+23,8%), ou março de 2010 (+27,5%).

Além disso, o valor registado no mês de março deste ano (5,8 mil milhões de euros) é o mais elevado de sempre obtido num só mês, o que demonstra bem como as exportadoras portuguesas estão a recuperar de forma sustentada dos efeitos da pandemia.

Março de 2017 foi o primeiro mês em que as exportações de bens superaram 5 mil milhões de euros num só mês. Desde o início da pandemia só por cinco meses esta barreira foi superada.