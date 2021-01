Facebook segue Twitter e bloqueia contas de Trump

A rede social Facebook suspendeu temporariamente, tal como já tinha feito o Twitter, a conta de Donald Trump, na sequência da violência no Capitólio dos apoiantes do Presidente cessante norte-americano.





"Encontrámos duas infrações às nossas regras na página do Presidente Donald Trump que resultaram numa suspensão de 24 horas, o que significa que não pode publicar na plataforma durante este período", indicou o grupo californiano, numa mensagem na rede social Twitter.O Facebook tinha entretanto retirado, tal como o Twitter, um vídeo do republicano a pedir aos manifestantes para "regressarem a casa", mas no qual declarava também que a eleição tinha sido roubada, sem apresentar provas.Recorde-se que o Twitter bloqueou a conta de Donald Trump, exigindo-lhe que retire as mensagens que desculpam a violência e ameaçou bani-lo para sempre. Esta foi a primeira vez que a Twitter tomou uma decisão destas em relação a Trump, a quem ameaçou com uma "suspensão permanente".