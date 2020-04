Faleceu a sogra de Manuel Cajuda

"A morte é considerada a finalização de um ciclo, o fim de tudo". É assim que começa a mensagem emotiva de Manuel Cajuda que informa, esta terça-feira, a morte da sua sogra.





O treinador do Leixões, através da sua página oficial do Facebook, fez um último adeus à pessoa de quem sempre recebeu "carinho e amor"."A morte é considerada a finalização de um ciclo, o fim de tudo. O facto de sabermos que ninguém escapará da morte, é o que a torna um assunto fascinante e ao mesmo tempo angustiante, pois ela não pode ser evitada. Acabou de falecer a minha sogra, de quem sempre recebi carinho e amor. Que Deus a conserve em Paz e no seu merecido descanso. Resta-me agora ter força para reconfortar a minha esposa e a restante família. Que Deus a guarde em paz , D. Aurélia", escreveu.Também através das redes sociais, o Leixões deixou uma mensagem de força ao treinador da equipa. "A Leixões SC - Futebol, SAD e toda a sua estrutura vêm, por este meio, expressar as condolências ao nosso treinador pelo falecimento da sogra, D. Aurélia, sentimentos esses que são extensivos a toda a família. Neste momento de profunda dor, receba os nossos sentidos e sinceros pêsames", pode ler-se.