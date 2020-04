Mãe, pai e 11 filhos com coronavírus: da 'simples' conjuntivite ao desafio de comprar paracetamol

Uma família de 13 pessoas em Valladolid - pai, mãe e 11 filhos - contraiu o coronavírus e está exilada em casa. A história é contada esta sexta-feira pela imprensa espanhola.





A primeira a revelar sintomas foi a mãe, Irene; pouco depois o pai, José María, também percebeu que estava infetado. Quando começaram a tomar medidas de isolamento para evitar contagiar os filhos já era tarde demais, pois também eles, uma a um, foram infetados."Comecei com uma conjuntivite, doiam-me os olhos", contou a mãe. Tinha também dores de cabeça e, por insistência da irmã e do pai, ambos médicos, pediu um teste no seu centro de saúde. "Em quatro horas soubemos que deu positivo. Disseram-me que devia isolar-me, mas vírus já circulava pela nossa casa. O meu marido já estava a sentir-se mal."Felizmente, conta Irene, os sintomas nas crianças foram ligeiros e duraram poucos dias. Dores de cabeça, vómitos e febre, pouco mais do que isso. "Os dois mais novos foram os mais compliados, mas em 24/48 horas recuperaram." O objetivo agora é não deixar o vírus sair da casa onde habitam.Um dos problemas que tiveram foi a compra do paracetamol, com que atualmente todos combatem os efeitos da doença. A tarefa foi entregue ao filho mais velho de 14 anos, que numa fase ainda sem sintomas, com máscara e luvas, foi à farmácia. As compras de supermercado fazem pela internet. São deixadas no elevador.Os vizinhos, os amigos e os familiares também lhes deixam comida cozinhada no elevador.O presidente da câmara de Valadolid enviou uma mensagem privada à família, mostrando-se disposto a ajudar, o que todos agradeceram.Os pais, mesmo doentes, estão em teletrabalho e as crianças fazem os trabalhos da escola. "É um vírus muito manhoso, que no dia a seguir a infetar deixa-te num estado normal, mas ele está a fazer o seu 'trabalho'. No final deixa-te sem forças."