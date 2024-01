Fan Zone da Final Four da Allianz Cup já arrancou em Leiria

Arrancou este sábado em Leiria a Fan Zone da Final Four da Allianz Cup. O torneio da Associação de Futebol de Leiria deu início às festividades, no mesmo dia em que se realiza também o Jogo das Estrelas, pelas 14 horas, que colocará frente a frente a equipa de embaixadores da Liga Portugal, composta por Alan, Beto, Fernando Meira, Nuno Gomes e Ricardo Quaresma, e o conjunto da Sport TV. Para fechar o dia, os adeptos poderão ainda assistir a um espetáculo musical, que contará com a presença do artista Ivandro.As atividades, refira-se, decorrem durante toda a semana, até dia 27, quando se disputa a final da Allianz Cup.