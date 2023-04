Farto das bicicletas normais? Esta tem rodas quadradas!

Farto das bicicletas com rodas circulares? Há quem proponha rodas quadradas para pedalar estrada fora… e sem correr o risco de cair. Claro que há um truque engenhoso por trás do projecto idealizado pelo youtuber The Q.As rodas não são mais do que uma armação por onde um sistema de lagartas passa como se de um bulldozer se tratasse.Nos cantos quadrados estão engrenagens rotativas para mover a banda de rolamento, feita a partir de um pneu perfeitamente normal.Não fosse esta ideia uma verdadeira agressão auditiva para os passantes e esta bicicleta seria brindada com o sucesso… ou talvez não!Aquela Máquina