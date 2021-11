Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Fa´tima Lopes (@fatimalopesoficial)

Fátima Lopes é a nova contratação da SIC. Quase um ano depois de ter saído da TVI, a apresentadora regressa à estação de Paço de Arcos, de onde saiu em 2010."Estou muito feliz pelo regresso à casa que me viu nascer. Foi na SIC que me fiz apresentadora e onde cresci como profissional. Para mim, tem um significado muito especial, regressar para conduzir a 1ª Gala dos Sonhos da Associação Sara Carreira. Recomeço entusiasmada, cheia de vontade de abraçar novos desafios e contente por fazer parte da celebração dos 30 anos da SIC. Vou trabalhar com uma equipa que conheço bem e a confiança mútua deixa-nos particularmente felizes com os projetos que temos pensados. Obrigada ao público pelo carinho que sempre demonstrou por mim, em todas as situações. Espero proporcionar-vos muitos momentos felizes", escreveu no Instagram.