Um recibo de uma ótica de Alverca serviu de álibi a um dos seis suspeitos de atacar um adepto do Sporting e membro da Juventude Leonina em maio último, segundo noticiou o 'Expresso'.





O arguido na 'Operação Sem Rosto', afeto à claque No Name Boys, estava indiciado pelo crime de tentativa de homicídio de 'João A' e foi agora libertado. Conseguiu comprovar que seria impossível percorrer, em 18 minutos, os 50 quilómetros que separam Alverca e São João do Estoril, onde ocorreram as agressões.