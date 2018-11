FBI denunciou jovem que queria uma bomba no estádio do Sporting

O alerta do Federal Bureau of Investigation (FBI) chegou à Polícia Judiciária em Novembro de 2015. A polícia norte-americana informava que um perfil português na rede social "Twitter" teria uma intenção de aderir ao Estado Islâmico dado que, em pelo menos três "posts", mencionou esse facto ao mesmo tempo que solicitou à organização terrorista duas coisas: explodisse com a sua escola, a secundária Sebastião da Gama, em Setúbal, e o estádio do Sporting Clube de Portugal, avança a ' Sábado'. Com 15 anos à altura dos factos, o rapaz, com o perfil "skater" no Twitter, foi investigado pela Unidade Nacional Contra Terrorismo da Polícia Judiciária que, com mandado judicial, até lhe fez uma busca à casa dos pais, recolhendo um computador e um telemóvel. Mas as perícias não revelaram, como seria de esperar, nada de incriminador foi recolhido, por isso o caso foi arquivado.