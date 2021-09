FBI diz que corpo encontrado durante buscas nos EUA corresponde ao de Gabby Petito

As autoridades norte-americanas encontraram um corpo durante as buscas por Gabby Petito, no Parque Nacional Grand Teton, situado no estado norte-americano de Wyoming. Este foi o último local que a jovem mencionou quando estabeleceu contacto com a família.



O FBI confirmou que a descrição do corpo corresponde ao da jovem desaparecida.







Entretanto, o rapaz regressou a casa, na Flórida, sem a companheira, contratou um advogado e recusou-se sempre a colaborar com as autoridades, alegando que tinha o direito de permanecer em silêncio.



Posteriormente, na sexta-feira, dia 17, o advogado de Brian anunciou que o jovem não é visto há vários dias, encontrando-se portanto em parte incerta.



BREAKING: The Teton County coroner confirms they have dispatched resources to a body found in the national forest. — Kristin Thorne (@KristinThorne) September 19, 2021