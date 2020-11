Federação Portuguesa de Futebol felicita Record

Fundado a 26 de novembro de 1949, Record comemora esta quinta-feira o 71.º aniversário com uma edição especial.





Capa Record Capa Record

O Presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Fernando Gomes, felicita o jornal Record pela comemoração dos seus 71 anos de vida.Fernando Gomes salienta que este aniversário representa "uma prova de vitalidade e resiliência no final de um ano tão difícil para todos. Como meio de informação desportiva, o Record, ao longo destas sete décadas, tem dado importante contributo para o desenvolvimento do desporto português e do futebol em particular".A primeira edição do Record saiu a 26 de novembro de 1949, tenho sido fundado por Manuel Dias, Fernando Ferreira e José Monteiro Poças.