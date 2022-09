Fernando Araújo escolhido para diretor do Serviço Nacional de Saúde

Fernando Araújo foi o nome escolhido para diretor-executivo do Serviço Nacional de Saúde (SNS). Depois de ter sido apontado como possível sucessor de Marta Temido na pasta da Saúde, acabou por ir ocupar um cargo que aparece agora na nova estrutura do SNS.O médico era até aqui o presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar S. João, no Porto. Era crítico de Marta Temido e ocupou o cargo de secretário de Estado, quando Adalberto Campos Fernandes foi ministro da Saúde, no primeiro governo de António Costa.Esta terça-feira, Fernando Araújo despediu-se dos leitores do Jornal de Notícias, na sua até aqui habitual coluna de opinião, naquele diário. No texto em que elogiava o compromisso de profissionais do seu hospital, aproveitou ainda para agradecer à antiga ministra da Saúde e "desejar as maiores felicidades ao novo titular", Manuel Pizarro, a quem elogiou: "Alguém com enorme conhecimento e experiência, com capacidade de diálogo e bem ciente da necessidade de uma longa caminhada na defesa do futuro de gerações de portugueses".