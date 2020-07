Fernando Medina diz que depois da pandemia "Lisboa vai livrar-se dos Airbnb"

O presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina, afirma num artigo de opinião que pretende devolver a capital aos cidadãos, transformando alojamento local em habitações de rendas mais acessíveis.

"Tornar casas estilo Airbnb em ‘rendas seguras’ é um plano arrojado mas não é a única forma de revigorar o centro da cidade, onde os preços das propriedades dispararam nos últimos anos", escreve Medina num artigo de opinião para o jornal 'The Independent', no qual assegura: "depois do coronavírus, Lisboa vai livrar-se dos Airbnb e transformar os arrendamentos de férias de curta duração em casas para trabalhadores essenciais".





O autarca sublinha que, apesar de Lisboa ter "beneficiado enormemente" com a afluência de turistas, foi pago "um preço social", numa altura em que um terço da cidade de Lisboa foi tomada por arrendamento para férias."Trabalhadores essenciais e as suas famílias foram crescentemente forçados a sair à medida que os arrendamentos para férias estilo Airbnb tomaram um terço das propriedades do centro de Lisboa, elevando os preços de arrendamento, esvaziando comunidades e ameaçando o seu caráter único", avalia Medina.Neste sentido, o autarca explica que Lisboa já está a oferecer-se para pagar aos senhorios para tornarem milhares de alojamentos de curto-prazo em casas de rendas mais acessíveis.