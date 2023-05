E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O livro "Desporto: Herói ou Vilão?", escrito por 12 autores, entre os quais Fernando Seara, presidente da Mesa da AG do Benfica, foi apresentado no El Corte Inglés, em Lisboa.A obra de reflexão sobre o fenómeno do desporto em Portugal teve a coordenação de Rui Alexandre Jesus.