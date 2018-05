A Ferrari acaba de apresentar o seu mais recente "one-off", um modelo único desenhado pelo Ferrari Design Centre e que será entregue ao seu dono no próximo dia 26 de Maio, no Concorso d’Eleganza Villa d’Este, nas margens do famoso "Lago di Como", em Itália. A Ferrari não diz quem é o sortudo, mas garante que é um "dos clientes mais dedicados" da marca.

Denominado SP38, este projecto à medida – como se do trabalho de um alfaiate se tratasse – tem por base o Ferrari 488 GTB, ainda que o desenho da carroçaria os distancie de forma acentuada. A imagem exterior deste SP38 é bastante mais radical e agressiva do que a do 488 GTB, quase como se de um protótipo que antecipa o próximo modelo de produção da marca de Maranello se tratasse.

