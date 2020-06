Festa de jovens em parque de campismo de Grândola na origem de novo surto de coronavírus

Uma festa de jovens num parque de campismo de Grândola, distrito de Setúbal, está na origem de um surto de covid-19 com 20 pessoas infetadas, confirmou esta quarta-feira a Autoridade de Saúde Publica do Litoral Alentejano.

"Estamos a investigar os contactos dos casos positivos de jovens da zona de Setúbal e de Lisboa, na sequência da estadia, nos dias 10 e 11 de junho, no parque de campismo da Galé, estando a Autoridade de Saúde de Grândola a aguardar o resultado", explicou à agência Lusa a responsável pela Autoridade de Saúde Pública do Litoral Alentejano, Fernanda Santos.

A SIC Notícias informou que há 20 pessoas infetadas, algumas delas do grupo de adolescentes de Setúbal, Lisboa e Pinhal Novo, com idades compreendidas entre os 15 e os 20 anos, que estiveram juntos a acampar nos feriados de 10 a 14 de junho.

Fonte do Parque de Campismo da Galé confirmou aoque houve realmente uma festa entre um grupo de jovens, mas que esta terá sido na praia e não no parque de campismo.A mesma fonte garante que os intervenientes já não se encontram nas instalações do parque há cerca de duas semanas.