Partido Comunista avança que a DGS diz haver "condições de segurança iguais ou superiores àquelas que se dispõem na frequência das praias, nos numerosos espectáculos e festivais", para a realização da Festa do Avante!.





O PCP diz que a DGS tem "graus de exigência maiores do que noutros evento". O Partido Comunista avança ainda que o planto de contingência será divulgado ainda esta segunda-feira.Em comunicado, o PCP diz ainda que a Festa do Avante! tem "sido pretexto para uma gigantesca operação reaccionária que mais que a Festa, visa atacar o PCP e sobretudo abrir caminho à limitação do exercício de direitos e liberdades dos trabalhadores e do povo".