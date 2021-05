Festas, drogas e um excecional serviço de quartos: as loucas histórias das celebridades no chateau Marmont

Se o inferno tivesse uma zona VIP, então deveria assemelhar-se um pouco ao Chateau Marmont de Hollywood. O ostentoso estabelecimento de 63 quartos, na Sunset Boulevard (em Los Angeles, West Hollywood), já assistiu a mais do que a sua justa quota-parte de desmoronamento do que há de bom e excelente em Tinseltown [designação informal de Hollywood). A sua máxima "Always a safe haven, always open" [Um eterno porto seguro, sempre aberto] e a sua endiabrada mascote, o lascivo deus grego Pã [também identificado como Fauno ou Silvano], piscam o olho à sua reputação hedonística – que faz do prazer um bem supremo. É um vislumbre da velha Hollywood, antes de esta se tornar conservadora e sóbria. Leia o artigo completo no Must.