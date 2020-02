«Fez-se silêncio e isso é uma espécie de ouro»: Joacine Katar Moreira já entregou carta de desvinculação do Livre

Joacine Katar Moreira saiu oficialmente do partido Livre. A deputada entregou a carta de desvinculação do partido durante a madrugada, facto já confirmado pela direção do partido.



O anúncio foi feito através do Facebook de Joacine que disse que, após a entrega da carta, não sentiu "liberdade nenhuma", mas que se "fez algum silêncio, e isso é uma espécie de ouro neste momento".



A 'queda' de Joacine começou com a retirada de confiança política da deputada, posteriormente a desvinculação do assessor de Joacine — um dos fundadores do partido — e por fim com Joacine Katar Moreira a sair do partido.



A deputada esteve reunida com o presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, durante cerca de 10 minutos, antes da sessão plenária, e comunicou-lhe a decisão de passar à condição de deputada não inscrita.



O anúncio foi posteriormente feito pelo presidente da Assembleia da República.



Antes, uma delegação do partido Livre esteve também reunida com Ferro Rodrigues. No final da reunião, um dos porta-vozes da direção Pedro Mendonça desejou "felicidades" a Joacine e frisou que o partido vai continuar ativo politicamente.



As últimas semanas não têm sido fáceis para a deputada que assume, através das redes sociais, o ódio de que tem vindo a ser alvo.