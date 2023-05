Figo provoca candidato do Podemos: «Aguentaste menos do que uma corrida de 100 metros...»

Bla Bla Bla, venias a vivir del cuento, pero duraste menos que una carrera de 100m @RbSotomayor https://t.co/3xJuPn1y4Y — Luís Figo (@LuisFigo) May 29, 2023

Conhecido por não poupar nas palavras, Luís Figo voltou esta segunda-feira à carga nas redes sociais, desta feita para 'atacar' Roberto Sotomayor, antigo atleta espanhol e atual candidato à presidência da Câmara de Madrid pelo partido Podemos."Bla bla bla, chegaste para ser parte da história e aguentaste menos do que uma corrida de 100 metros", escreveu o antigo internacional português no Twitter, fazendo referência ao facto de Sotomayor se apresentar com a frase: "Antes corria, agora sou candidato à Câmara de Madrid".Refira-se que o Podemos, que já mereceu críticas de Figo em outras ocasiões , não conseguiu votos suficientes para obter representação no parlamento espanhol.