Filha de Marco 'Orelhas' fica em liberdade após ser detida por suspeitas de tentativa de homicídio

Iara Gonçalves, a filha do Marco orelhas, foi esta quinta-feira detida pela Polícia Judiciária do Porto num processo de tentativa de homicídio, na sequência de um tiroteio nos clérigos, no Porto. A jovem foi intercetada pelos inspetores quando estava num salão de cabeleireiro, no centro do Porto. Depois de ser presente ao Tribunal de Instrução Criminal do Porto, Iara ficou em liberdade, mas tem de se apresentar diariamente numa esquadra da PSP. Está indiciada de um crime de homicídio tentado, avança o 'Correio da Manhã'