Filho de Pinto da Costa suspeito de receber 2,5 milhões de euros de Pedro Pinho

A Sábado avança esta quinta-feira que o filho do presidente do FC Porto, Alexandre Pinto da Costa, terá recebido do empresário Pedro Pinho cerca de 2,5 milhões de euros após o negócio da intermediação com a Altice das transmissões dos jogos de futebol dos dragões.





Segundo a publicação, esta é uma das grandes suspeitas da investigação do Ministério Público (MP) em curso que já quebrou os sigilos bancários e fiscais dos dois empresários e os manteve sob escuta telefónica durante longos meses, juntamente com Pinto da Costa e outros responsáveis da SAD portista.