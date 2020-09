O filho do antigo presidente do Sporting, José Sousa Cintra, ficou em prisão preventiva após detenção na madrugada desta quinta-feira, por tentar atear fogo à casa de um vizinho, na praia da Ingrina, em Vila do Bispo, avançou o Correio da Manhã.





Recorde-se que Miguel de Sousa Cintra já tinha sido detido na terça-feira, depois de ter disparado vários tiros contra viaturas e também para o areal da praia da Ingrina, em Vila do Bispo, e de se ter barricado em casa. Acabaria por ser libertado na quarta-feira.