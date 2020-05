Filho de Trump diz que o coronavírus vai desaparecer "por magia" depois das eleições

Eric Trump, filho do presidente dos Estados Unidos, disse que o novo coronavírus vai desaparecer como que "por magia" e que todos poderão reabrir os seus negócios depois das eleições no país, a 3 de novembro. Acusou, em declarações à Fox News, o Partido Democrata de ser a favor do fecho da economia de modo a impedir Donald Trump de fazer comícios.







"Joe Biden [o candidato republicano] não consegue juntar 10 pessoas numa sala. Trata-se de uma estratégia triste que não vai resultar porque nós vamos ganhar em novembro", garantiu.











"Eles acham que estão a tirar a Donald Trump a sua maior arma, que é ir a um estádio ou pavilhão e juntar 50 mil pessoas de cada vez. Depois de novembro o coronavíruis vai desaparecer por magia e todos vão poder reabrir. Estão a tentar tirar ao meu pai o seu maior trunfo que é o facto de o povo amaricano gostar dele e de juntar multidões", disse Eric Trump.