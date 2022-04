Um jovem estudante poruguês morreu segunda-feira à noite durante a viagem de finalistas em Marina D'Or, Espanha.





Xavier Rodrigues era filho do presidente da Câmara de Alcobaça, Hermínio Rodrigues.O estudante encontrava-se em Espanha juntamente com colegas do Agrupamento de Escolas de Cister, segundo revela o jornal 'Região de Leiria'.O Município de Alcobaça emitiu uma nota de pesar no Facebook.Em atualização