Filho do selecionador nacional Fernando Santos compra Euronews

A Alpac Capital, fundo de capital de risco português, vai comprar uma posição maioritária de 88% no capital da Euronews à Media Global Networks, ‘holding’ do magnata egípcio Naguib Sawiris, avança o Correio da Manhã este sábado. O valor do negócio, que deverá ficar fechado no fim do primeiro trimestre de 2022, não foi revelado.Este fundo é liderado por por Pedro Vargas David (filho do ex-eurodeputado do PSD Mário David, atual conselheiro político do primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán) e Luís Santos (filho do selecionador português Fernando Santos).