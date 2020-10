Filhos de Trump testaram negativo para a Covid-19

Ivanka Trump e o seu marido, Jared Kushner, foram testados para o novo coronavírus e o resultado foi negativo. Todos os funcionários da Casa Branca estão a ser sujeitos a exames depois de o presidente Donald Trump e a sua mulher, Melania, terem testado positivo. O filho mais novo do presidente norte-americano, Barron Trump, também obteve resultado negativo.





Mike Pence, o vice-presidente, e a sua mulher também já fizeram o teste que voltou com um resultado negativo.Donald Trump demonstra sintomas "leves" da infeção pelo novo coronavírus, segundo o jornal norte-americano The New York Times.Na quinta-feira, dia 1 de outubro, Trump esteve com 100 pessoas num evento de angariação de fundos e, segundo o jornal, parecia "letárgico".Na noite de quarta-feira, Trump adormeceu a bordo do Air Force One, quando voltava de um comício no Minnesota.Ainda está a ser discutido o plano de tratamento do presidente, bem como a possibilidade de Trump fazer um discurso ao país ou gravar uma mensagem em vídeo.Ao longo das últimas semanas, Trump tem estado em vários comícios, muitas vezes frequentados por centenas ou milhares de pessoas colocadas em espaços apertados - e muitas sem máscara.Devido à idade e ao excesso de peso, o presidente dos Estados Unidos integra um grupo de risco suscetível a sintomas graves da Covid-19.