Filomena Cautela abandona programa "5 Para a Meia Noite"

Filomena Cautela anunciou, esta quinta-feira, que vai deixar o programa 5 Para a Meia-Noite.





"Faltam exatamente cinco programas para acabar esta temporada do 5. E não podendo haver maior simbolismo nesta capicua, cá vai disto. Estes vão ser os meus últimos 5 programas à frente do 5 para a meia noite", disse a apresentadora no arranque do programa, horas depois de anunciar que iria fazer o anúncio mais importante da sua vida profissional até então.Recorde-se que Filomena Cautela tinha sido anunciada como a próxima apresentadora do programa Quem Quer Ser Milionário, também da RTP, em meados de março, pouco antes do confinamento ditado pela pandemia do coronavírus no nosso país.No ar ficou a dúvida de se o programa irá ter continuidade, mesmo após o término da quinta temporada, e caso tal venha a acontecer, quem será o/a sucessor(a) da apresentadora.