Filomena Cautela denuncia polémica com deputado em testes à Covid-19: «Passou à frente de dezenas»

Filomena Cautela mostrou-se revoltada e denunciou uma situação que aconteceu enquanto acompanhava uma pessoa que ia fazer um teste de despistagem à Covid-19.





A apresentadora garante que esperou mais de duas horas na fila, enquanto um deputado de um grande partido chegou e passou à frente de toda a gente.Acompanhei uma pessoa a fazer um despiste ao Covid. É uma espécie de drive in ali para os lados do Parque das Nações. Estavam muitos carros à espera e fizeram várias filas", começa por descrever Filomena, acrescentando que, durante a longa espera, ofereceu água a um casal de idosos que se encontrava na fila."O tempo de espera rondou as duas horas e 30 minutos e quando finalmente estava a chegar a vez do carro à minha frente toda a fila parou para entrar um carro que nem sequer fez uma paragem", conta indignada.Filomena ainda pensou que se tratasse de uma "emergência", o que não se veio a revelar."Percebi que não era uma urgência. Era um deputado de um grande partido que, seja por que razão for, achou legítimo passar à frente das dezenas de carros que ali estavam. Honestamente quero lá saber das razões, os deputados devem dar o exemplo e o que vi deixou-me doida, confesso".A apresentadora pediu ainda opinião aos fãs no sentido de tentar perceber se achavam correto denunciar, ou não, o nome do deputado em questão.