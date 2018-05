O montante das cativações da despesa com aquisição de bens e serviços e projectos atingiam os 611,5 milhões de euros no final de Março, o que representa uma redução de 377 milhões em termos comparáveis com o período homólogo do ano passado, de acordo com o comunicado do Ministério das Finanças a propósito da síntese de execução orçamental de Abril.

O valor das cativações representa 0,7% do orçamento de despesa da Administração Central e Segurança Social, revela o comunicado das Finanças, salientando que "tal como em anos anteriores não estão sujeitos a cativos os orçamentos do SNS, Escolas e Instituições de Ensino Superior".

