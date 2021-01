Financiamento para a compra de casa supera os 1.110 milhões em novembro

Os bancos aceleraram o ritmo de concessão de crédito à habitação no penúltimo mês de 2020. Segundo os dados divulgados esta manhã pelo Banco de Portugal, foram financiados mais de 1.100 milhões de euros em empréstimos para a aquisição de casa, em novembro. Trata-se do valor mais elevado desde dezembro de 2019.





As novas operações de crédito à habitação atingiram, em novembro do ano passado, os 1.113 milhões de euros, o montante mais elevado desde o final de 2019, altura em que foi emprestado um valor idêntico para a compra de casa, e que compara com os 976 milhões emprestados em outubro, segundo os números hoje publicados pelo Banco de Portugal.No acumulado dos primeiros 11 meses do ano foram financiados para a compra de casa 10.186 milhões de euros, um máximo desde 2008. Num ambiente de taxas de juro historicamente baixas, os bancos continuam a apostar no crédito à habitação como uma fonte de receitas.Ao contrário do crédito para a compra de casa, o crédito ao consumo baixou em novembro. Foram financiados 357 milhões de euros para esta finalidade, abaixo dos 391 milhões emprestados em outubro. Já o crédito para outros fins atingiu os 189 milhões de euros, número que compara com os 156 milhões de euros.As taxas de juro nas novas operações de crédito à habitação voltaram a recuar para um novo mínimo. Segundo o Banco de Portugal, nas novas operações de empréstimos a particulares para habitação, a taxa de juro média desceu 3 pontos base, para 0,84%, estabelecendo um novo mínimo histórico pelo quarto mês consecutivo.Já nos empréstimos ao consumo, a taxa de juro média diminuiu para 6,24% e, nos empréstimos para outros fins, reduziu-se para 3,24%. Em outubro, esta taxas tinham sido de 6,43% e 3,76%, respetivamente.