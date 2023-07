Fisco exige 153 mil euros a adjunto de Fernando Santos

Depois da condenação de Fernando Santos no pagamento de 4,5 milhões de euros de impostos em atraso, a Autoridade Tributária (AT) prossegue o seu objetivo de receber os impostos em falta de todos os elementos que fizeram parte da equipa do ex-selecionador nacional. Esta quinta-feira foi a vez do então adjunto do selecionador, Ilídio Vale, ser ouvido no Centro de Arbitragem Administrativa (CAAD) no Porto, apurou o Correio da Manhã . Em causa está o pagamento em falta de 153 mil euros de IRS relativos ao ano de 2016. A AT considera que, à semelhança do que aconteceu com Fernando Santos e a sociedade Femacosa, Ilídio Vale constituiu uma empresa - a IVRM Gestão Desportiva Lda. - através da qual celebrou um contrato com a Federação Portuguesa de Futebol (FPF), apenas para maximizar as vantagens fiscais.