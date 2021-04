FMI propõe imposto temporário sobre os ricos para pagar saída da pandemia

O Fundo Monetário Internacional sugere que os decisores políticos ponderem criar um imposto, a aplicar sobre os rendimentos elevados ou sobre a riqueza, para financiar a recuperação da pandemia de covid-19. A proposta consta do Fiscal Monitor, publicado esta quarta-feira.





"Para ajudar a alcançar as necessidades de financiamento relacionadas com a pandemia, os decisores políticos poderiam considerar uma contribuição temporária para a recuperação da covid-19, suportada pelos rendimentos elevados ou pela riqueza", lê-se no documento.O FMI sublinha que as políticas orçamentais devem ser calibradas de forma a equilibrar a manutenção do apoio às empresas e às famílias enquanto for necessário, com a necessidade de manter a sustentabilidade das contas, nomeadamente, controlando os níveis de dívida pública. "Para acumular recursos necessários para melhorar o acesso a serviços básicos, melhorar as redes de segurança e revigorar esforços para alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, são necessárias reformas fiscais nacionais e internacionais, nomeadamente quando a recuperação ganhar tração", defende ainda o Fundo.